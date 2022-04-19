На Украине начали продавать мягкие игрушки «Байрактар» и «Джавелин»

Украинская фабрика игрушек «Копица» из города Нежин выпустила серию патриотических мягких игрушек. Среди новинок есть самолет «Мрия», БПЛА «Байрактар» и ПТРК «Джавелин». Об этом говорится на сайте фабрики.
«Мягкие сувениры с национально-патриотическим уклоном подойдут в подарок как ребенку, так и взрослому. Сувенирные подушки с национальным украинским юмором, мягкие игрушки в виде актуальных в наше время образов порадуют любой праздник и украсят комнату как яркие и актуальные сувениры», - говорится в сообщении.
Так, плюшевый самолет «Мрия» размером 48 см стоит 998 рублей, беспилотник «Байрактар» - 635 рублей, а ракета «Джавелин» - 562 рубля (33 см) и 871 рубль (49 см). В ассортименте есть и другие игрушки на военную тематику. Например, кот Саймона с патриотическими надписями, разнообразные подушки с надписями и лицами политических деятелей. Так, подушка с президентом Украины Владимиром Зеленским стоит 653 рубля.
Отмечается, что игрушки изготовлены из прочного, качественного материала, полностью отвечающего нормам, установленным государством Украины.