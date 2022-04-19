На Украине начали продавать мягкие игрушки «Байрактар» и «Джавелин»

«Мягкие сувениры с национально-патриотическим уклоном подойдут в подарок как ребенку, так и взрослому. Сувенирные подушки с национальным украинским юмором, мягкие игрушки в виде актуальных в наше время образов порадуют любой праздник и украсят комнату как яркие и актуальные сувениры», - говорится в сообщении.