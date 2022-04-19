В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 79.45EUR 86.43
Войти в почту
27 минут назад

На Украине начали продавать мягкие игрушки «Байрактар» и «Джавелин»

Елена Прошина

Украинская фабрика игрушек «Копица» из города Нежин выпустила серию патриотических мягких игрушек. Среди новинок есть самолет «Мрия», БПЛА «Байрактар» и ПТРК «Джавелин». Об этом говорится на сайте фабрики.

На Украине начали продавать мягкие игрушки «Байрактар» и «Джавелин»
Фото: скриншотскриншот

«Мягкие сувениры с национально-патриотическим уклоном подойдут в подарок как ребенку, так и взрослому. Сувенирные подушки с национальным украинским юмором, мягкие игрушки в виде актуальных в наше время образов порадуют любой праздник и украсят комнату как яркие и актуальные сувениры», - говорится в сообщении.

Так, плюшевый самолет «Мрия» размером 48 см стоит 998 рублей, беспилотник «Байрактар» - 635 рублей, а ракета «Джавелин» - 562 рубля (33 см) и 871 рубль (49 см). В ассортименте есть и другие игрушки на военную тематику. Например, кот Саймона с патриотическими надписями, разнообразные подушки с надписями и лицами политических деятелей. Так, подушка с президентом Украины Владимиром Зеленским стоит 653 рубля.

Отмечается, что игрушки изготовлены из прочного, качественного материала, полностью отвечающего нормам, установленным государством Украины.

8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители