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10 минут назад

Зеленский решил продлить военное положение на Украине

Вероника Полынина

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении военного положения в стране, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Рады.

Зеленский решил продлить военное положение на Украине
Фото: EPAEPA

Инициированный Зеленским законопроект во вторник зарегистрирован на сайте украинского парламента.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Он объяснил это необходимостью «демилитаризации и денацификации» Украины.

В тот же день на Украине было объявлено военное положение. Верховная рада по инициативе президента Владимира Зеленского продлевала его уже дважды. Очередной срок действия истекает 25 апреля.

Зеленский заявил о начале «битвы за Донбасс»

На Украине также объявлена всеобщая мобилизация, мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за пределы страны.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Верховная Рада,
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