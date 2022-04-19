Зеленский решил продлить военное положение на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении военного положения в стране, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Рады.
Инициированный Зеленским законопроект во вторник зарегистрирован на сайте украинского парламента.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Он объяснил это необходимостью «демилитаризации и денацификации» Украины.
В тот же день на Украине было объявлено военное положение. Верховная рада по инициативе президента Владимира Зеленского продлевала его уже дважды. Очередной срок действия истекает 25 апреля.
На Украине также объявлена всеобщая мобилизация, мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за пределы страны.