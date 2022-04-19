Зеленский решил продлить военное положение на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении военного положения в стране, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Рады.

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Инициированный Зеленским законопроект во вторник зарегистрирован на сайте украинского парламента.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Он объяснил это необходимостью «демилитаризации и денацификации» Украины.

В тот же день на Украине было объявлено военное положение. Верховная рада по инициативе президента Владимира Зеленского продлевала его уже дважды. Очередной срок действия истекает 25 апреля.