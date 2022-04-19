Первенца самки вымирающего орангутанга показали на видео

В американском зоопарке 20-летняя самка вымирающего орангутанга родила первенца. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», в чьем распоряжении оказалось видео с приматами.
Работники заповедника тщательно готовили Китру к предстоящему рождению детеныша. Они учили ее держать и кормить малыша с помощью мягкой игрушки, уточняет источник.
«И у Китры отлично получается — она не сводит глаз со своего малыша и дарит ему всю свою заботу и любовь», – отмечает канал.
Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке сурок отбился от венценосного журавля.