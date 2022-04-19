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1 час назад

Первенца самки вымирающего орангутанга показали на видео

Александр Кузьмин

В американском зоопарке 20-летняя самка вымирающего орангутанга родила первенца. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», в чьем распоряжении оказалось видео с приматами.

Работники заповедника тщательно готовили Китру к предстоящему рождению детеныша. Они учили ее держать и кормить малыша с помощью мягкой игрушки, уточняет источник.

«И у Китры отлично получается — она не сводит глаз со своего малыша и дарит ему всю свою заботу и любовь», – отмечает канал.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке сурок отбился от венценосного журавля.

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