Байден намерен сосредоточиться на внутренней политике

Президент США Джо Байден намерен в ближайшее время переключить фокус основного внимания с международной повестки и темы конфликта на Украине на внутреннюю политику американского государства. Об этом стало известно изданию Politico.

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По данным портала, сторонники Байдена опасаются, что американцы сочтут его более заинтересованным в международных делах, чем во внутренних. Два высокопоставленных чиновника администрации сообщили Politico о предпринимающихся усилиях, чтобы еще раз подчеркнуть, что президент сосредоточен на проблемах населения.

«Избиратели, как бы они ни симпатизировали Украине, немного устают от этого. И они задаются вопросом: мы тратим много денег за границей, но что мы тратим здесь, дома? Половина избирателей не знают, чего на сегодняшний день добился Байден», — высказалась социолог от Демократической партии Селинда Лейк.

Отмечается, что в ближайшие недели Байден намерен совершить множество поездок по стране, чтобы рассказать о планируемых действиях во внутренней политике. При этом он собирается также подчеркнуть, что украинский конфликт имеет глубокие экономические последствия и для Соединенных Штатов.

Фокус на внутренней политике важен в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс США (американский парламент) — будет избираться Палата представителей и часть мест в Сенате. Уровень доверия к Байдену, отмечает издание, повлияет на способность демократов сохранить контроль в обеих палатах парламента, или хотя бы в одной. И Белый дом знает, что ему нужно как заявить о достижениях президента, так и показать американцам, что он пытается сделать еще больше.