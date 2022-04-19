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33 минуты назад

Санду: «Место георгиевской ленты – на свалке истории»

Вероника Полынина

Президент Молдавии Майя Санду утвердила одобренный ранее парламентом страны закон, запрещающий использование георгиевской ленты, а также символов Z и V, передает ТАСС.

«Сегодня промульгировала закон Республики Молдова, запрещающий использование символов, которые продвигают военную агрессию», - сказала Санду на брифинге.

По словам президента Молдавии, «место символов, подобных георгиевской ленте, на свалке истории, их использование преступно и будет жестко наказано».

Как пишет «Комсомольская правда – Молдова», закон запрещает ношение «флагов, лент, цветных лент, таких как двухцветные или черно-оранжевые полосы, эмблем, графики, букв или цифр, значков, униформы, лозунгов, приветствий и других подобных знаков различия, используемых участниками в действиях военной агрессии, военных преступлениях и преступлениях против человечности».

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Использование перечисленной символики будет наказываться штрафом до 9000 леев (около 39 тыс. рублей) или привлечением к общественным работам от 30 до 60 часов для физических лиц. Для юридических лиц предусмотрен штраф до 18000 леев (около 78 тысяч рублей).

Закон вступит в силу после опубликования.

Ранее власти германских земель Бавария и Нижняя Саксония ввели уголовную ответственность за демонстрацию символов Z и V. Такое же решение приняли на Украине.

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