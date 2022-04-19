Обзор иноСМИ: «санкционная битва на выносливость» и геополитические аппетиты США

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FT: США смогут помочь Европе с СПГ только через пять лет

Все семь терминалов США, предназначенных для экспорта сжиженного природного газа (СПГ), работают на полную мощность, чтобы обеспечить мировой рынок, отчаянно нуждающийся в энергии, пишет Financial Times. Цель Европы по сокращению зависимости от российского природного газа в ответ на украинский кризис должна стать золотой жилой для компаний-экспортеров СПГ в США.

Инвесторы настроены оптимистично, о чем свидетельствует недавний исторический максимум стоимости акций профильной компании Cheniere. Но перспективы более чем дюжины новых американских проектов СПГ остаются крайне неопределенными, поскольку затраты на строительство растут, как и цены на газ в США, а политики стремятся к отказу от ископаемого топлива и связанных с ним выбросов. Даже самым передовым проектам потребуются годы, чтобы снабдить мир дополнительными запасами, подчеркивает FT. Заявление об энергетической политике Брюсселя RePowerEU, опубликованное в прошлом месяце, направлено на устранение зависимости от российской энергии, но также на «более быстрый» отказ от ископаемого топлива». Глава Cheniere Джек Фуско отмечает, что на воплощение в жизнь крупных проектов СПГ для Европы уйдет минимум пять лет.

«Санкции: битва на выносливость»

Бывший глава Банка Японии Хироми Ямаока в своей статье для JB Press заявил, что Россия и Запад начали санкционную «битву на выносливость». Несмотря на обширные природные ресурсы России, темпы роста российской экономики далеко не самые высокие среди развивающихся стран, отметил он.

По ВВП на душу населения РФ в последнее время значительно уступала странам Балтии, вступившим в ЕС, а недавно ее обогнал Китай. Однако Россия как страна, богатая природными ресурсами, продолжает фиксировать стабильный профицит своего внешнего баланса. Кроме того, РФ поддерживала свои резервы в хорошем состоянии, а ее запасы золота в качестве резервного актива постепенно увеличивались. После начала украинского кризиса курс рубля резко упал, а процентные ставки взлетели. Однако с тех пор рубль частично восстановился, а центральный банк понизил ключевую ставку с 20 до 17 процентов. По мнению Ямаоки, России удалось преодолеть первоначальный шок от финансовых санкций.

«Геополитические аппетиты Вашингтона растут»

В последние дни госсекретарь США Энтони Блинкен, советник по национальной безопасности Джейк Салливан и официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс высказали свои предположения о том, когда закончится российско-украинский конфликт. Салливан заявил, что «боевые действия на Украине могут продолжаться месяцами или дольше», Блинкен и Прайс считают, что кризис может затянуться до конца 2022 года.

Есть признаки, «что это не столько суждение Вашингтона, сколько его реальное намерение», пишет китайская газета Global Times. По версии издания, эти прогнозы Вашингтона «говорят Украине идти вперед и обещают стране поддержку». Военно-промышленный комплекс США является «самым непосредственным и самым большим бенефициаром» затягивания кризиса: Пентагон на неделе принял руководителей восьми ведущих производителей оружия США, чтобы обсудить ускорение производства. Газета отмечает, что геополитические аппетиты Вашингтона растут, США и их союзники начали планировать «новый мир», в котором Россию попытаются ослабить и изолировать, а также усиливать «политические манипуляции по тайваньскому вопросу».

На границах США задержали более пяти тысяч украинцев

Согласно данным, опубликованным 18 апреля, в марте погранично-таможенная служба США задержала более пяти тысяч украинцев на сухопутных, морских и воздушных границах США. Об этом сообщает Fox News.

Большинство задержаний произошло на границе Штатов с Мексикой.

В феврале, по данным канала, на границах США были задержаны 1146 украинцев. Президент Джо Байден ранее заявлял, что США примут до ста тысяч украинских беженцев и других лиц, спасающихся от украинского кризиса. На этой неделе власти объявили, что администрация Байдена продлевает временный защищенный статус для украинцев еще на 18 месяцев. Это позволит гражданам Украины, имеющим на это право, остаться в США и подать заявление на разрешение на работу.

Финансовый крах: Исландия и глобальное потепление

Пока большая часть мира обеспокоена повышением уровня моря, в Исландии противоположная проблема - местные воды мельчают. Морские лагуны, окружающие деревню Хёбн, становятся все более мелкими, и в них все труднее плавать рыбакам, рассказывает CNN.