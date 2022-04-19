Президент Молдавии утвердила запрет на георгиевскую ленту

Президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет на георгиевскую ленту, ранее одобренный парламентом.

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«Сегодня промульгировала закон Республики Молдова, запрещающий использование символов, которые продвигают военную агрессию», — цитирует Санду ТАСС.

По словам главы республики, изменения вступят в силу со дня официального обнародования закона.

14 апреля в Молдавии в третьем, финальном чтении одобрили законопроект о запрете на ношение и хранение георгиевских лент, а также на использование символики V и Z.

Партия социалистов Молдавии раскритиковала решение парламента запретить георгиевскую ленту и назвала это «одним из самых позорных шагов нынешней власти» республики.

В МИД России призвали Кишинёв воздержаться от действий, которые наносят ущерб двусторонним отношениям с Москвой.