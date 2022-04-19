Ле Пен указала на «грязные приемы» Евросоюза

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен отвергла обвинения в незаконных тратах денег бюджета Европарламента на внутреннюю французскую политику. Ее слова приводит Euronews в своем Twitter.

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Ле Пен заявила, что категорически отвергает эти обвинения, о которых, по ее словам, не знает, но которые создают проблему с точки зрения верховенства права. Она указала на отсутствие доказательств в растратах.

«Я уже привыкла к грязным приемам Евросоюза за несколько дней до второго тура выборов. Но я знаю, что французы не дураки», — отметила Ле Пен.

Ранее сообщалось, что Европарламент планирует взыскать крупную сумму с Марин Ле Пен и ее близких соратников после статьи, где журналисты раскрыли данные о якобы незаконных тратах политика, когда она была евродепутатом. Речь идет о 617 тысячах евро.

В 2017 году Европарламент лишил депутатской неприкосновенности Марин Ле Пен из-за подозрений в том, что она использовала фонды Евросоюза для выплат зарплат своим помощникам.