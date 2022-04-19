Лондон готовит еще одну горячую точку в Европе

Власти Великобритании передали косовским албанцам противотанковые ракетные комплексы Javelin и противотанковые управляемые ракеты NLAW, сообщило сербское издание Vecernje Novosti.
По данным источников газеты, Лондон поставил Приштине 50 единиц оружия, ожидаются поставки еще 20.
Также британские военные планируют провести тренинги для косовских бойцов по обращению с новым вооружением.
«В разгар конфликта на Украине и политической напряженности в регионе Великобритания решила подлить масла в огонь», - отмечает издание.
Ожидается, что президент Сербии Александр Вучич в ближайшее время запросит от премьера Великобритании Бориса Джонсона официальные объяснения.
Глава сербского МВД Александр Вулин уже назвал поставки оружия в Косово недружественным шагом Лондона по отношению к Белграду.
«Считаю, что поставки оружия косовским албанцам Великобританией – недружественный шаг, потому что вы не можете вооружать террористов и надеяться на мир. Я очень обеспокоен», - цитирует РИА «Новости» Александра Вулина.