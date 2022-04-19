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53 минуты назад

Лондон готовит еще одну горячую точку в Европе

Вероника Полынина

Власти Великобритании передали косовским албанцам противотанковые ракетные комплексы Javelin и противотанковые управляемые ракеты NLAW, сообщило сербское издание Vecernje Novosti.

Лондон готовит еще одну горячую точку в Европе
Фото: ReutersReuters

По данным источников газеты, Лондон поставил Приштине 50 единиц оружия, ожидаются поставки еще 20.

Также британские военные планируют провести тренинги для косовских бойцов по обращению с новым вооружением.

«В разгар конфликта на Украине и политической напряженности в регионе Великобритания решила подлить масла в огонь», - отмечает издание.

Ожидается, что президент Сербии Александр Вучич в ближайшее время запросит от премьера Великобритании Бориса Джонсона официальные объяснения.

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Глава сербского МВД Александр Вулин уже назвал поставки оружия в Косово недружественным шагом Лондона по отношению к Белграду.

«Считаю, что поставки оружия косовским албанцам Великобританией – недружественный шаг, потому что вы не можете вооружать террористов и надеяться на мир. Я очень обеспокоен», - цитирует РИА «Новости» Александра Вулина.

В мире,Александр Вулин,Александр Вучич,Борис Джонсон,
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