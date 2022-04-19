Япония в рамках G20 призвала к усилению давления на Россию

Власти Японии призывают членов Группы двадцати (G20) усилить давление на Россию в связи с ситуацией вокруг Украины . Об этом во вторник на пресс-конференции в Токио заявил японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси.

"В рамках G20 мы призываем вовлеченные страны, начиная с членов Группы семи, к оказанию давления на Россию единым мировым сообществом", - сказал глава ведомства.

На прошлой неделе генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно сообщил, что Токио не комментирует возможное участие министра финансов РФ Антона Силуанова в запланированной на 20 апреля в Вашингтоне встрече "двадцатки". Вместе с тем он напомнил, что Япония с партнерами по Группе семи сходится во мнении, что не следует проводить многосторонние форумы или заседания международных организаций с Россией в прежнем формате из-за ситуации вокруг Украины.