СМИ: Ключевой союзник США променял их на Россию

Наследный принц и фактический правитель Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман поговорил по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином, а менее чем через два дня после этого получил еще один звонок от президента России Владимира Путина. Как пишет Rai Al Youm, это может быть сигналом, что принц решил повернуться спиной к США, которые были стратегическим союзников Саудовской Аравии на протяжении 80 лет.

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Присоединение саудитов к новому российско-китайскому альянсу может сигнализировать о фазе радикальных перемен не только в регионе Персидского залива, но и во всем ближневосточном регионе, считает издание.

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Саудовское агентство SPA не привело деталей разговора ибн Салмана и Си, сообщив лишь, что они обсудили укрепление стратегических отношений. Китайское агентство «Синьхуа» рассказало, что Си сделал акцент на важности китайско-саудовских отношений «в свете глубоких и сложных изменений в мире».

Что примечательно в этом разговоре, так это то, что звонок инициировал принц, отмечает Rai Al Youm. Он «взял на себя инициативу, чтобы подтвердить серьезность своих намерений по движению в сторону Китая, пока США обвиняют власти Саудовской Аравии в нарушениях прав человека и убийстве журналиста Джамаля Хашогги».

Однако неизвестно, обсуждали ли принц и Си конкретные вопросы - усиление китайского присутствия на саудовских землях и отказ от доллара в расчетах за нефть. Также неясно, пригласили ли Си посетить королевство и ответил ли глава Китая на это приглашение, «или же этот звонок был просто политическим вызовом Байдену с целью привлечения его внимания».

В марте The Wall Street Journal рассказала, что Белый дом безуспешно пытался организовать телефонные переговоры между президентом США Джо Байденом и лидерами Саудовской Аравии и ОАЭ.

По словам источников газеты в странах Ближнего Востока и США, с помощью этих звонков Байден хотел усилить международную поддержку Украины и сдержать рост цен на нефть.

Однако наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман и шейх ОАЭ Мохаммед ибн Заид Аль Нахайян отклонили просьбы США о переговорах.