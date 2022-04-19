Франция назвала условие для поездки Макрона в Киев

Президент Франции Эмманюэль Макрон может совершить поездку в Киев, когда такой визит будет полезен для прекращения конфликта. Об этом заявил во вторник госсекретарь Франции, официальный представитель правительства Габриэль Атталь в эфире телеканала CNEWS.
"Президент уже был в Киеве до начала военных действий, и он может совершить новую поездку тогда, когда это будет полезно для прекращения конфликта", - сказал Атталь.
Франция, отметил он, "продолжает поддержку Украины, а также диалог и санкции в отношениях с Россией".
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.