Франция назвала условие для поездки Макрона в Киев

Президент Франции Эмманюэль Макрон может совершить поездку в Киев, когда такой визит будет полезен для прекращения конфликта. Об этом заявил во вторник госсекретарь Франции, официальный представитель правительства Габриэль Атталь в эфире телеканала CNEWS.

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"Президент уже был в Киеве до начала военных действий, и он может совершить новую поездку тогда, когда это будет полезно для прекращения конфликта", - сказал Атталь.

Франция, отметил он, "продолжает поддержку Украины, а также диалог и санкции в отношениях с Россией".