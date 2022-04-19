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1 час назад

Париж заявил, что Макрон поедет в Киев, когда это будет полезно для окончания конфликта

ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон может совершить поездку в Киев, когда такой визит будет полезен для прекращения конфликта. Об этом заявил во вторник госсекретарь Франции, официальный представитель правительства Габриэль Атталь в эфире телеканала CNEWS.

Франция назвала условие для поездки Макрона в Киев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Президент уже был в Киеве до начала военных действий, и он может совершить новую поездку тогда, когда это будет полезно для прекращения конфликта", - сказал Атталь.

Франция, отметил он, "продолжает поддержку Украины, а также диалог и санкции в отношениях с Россией".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.

В мире,Эмманюэль Макрон,Владимир Путин,ЕС,
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