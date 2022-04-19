Псаки ответила Зеленскому на просьбу о России

Соединенные Штаты могут внести страну в список спонсоров терроризма только после тщательного анализа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского внести в этот список Россию, передает ТАСС.

«Для включения страны [в этот список] госсекретарь должен будет определить, что правительство этой страны неоднократно оказывало поддержку [в проведении] актов международного терроризма. И, конечно, эти определения выносятся после тщательного анализа. У меня нет никакой новой информации или прогнозов на этот счет. Соответствующая оценка дается Госдепартаментом», — ответила Псаки, рассматривает ли президент США Джо Байден возможность удовлетворить просьбу Зеленского.

Представитель Белого дома также указала на то, что для внесенных в этот список государств действуют ограничения на иностранную помощь со стороны США, запрет на экспорт и продажи в оборонной сфере, а также меры контроля за экспортом продукции двойного назначения «и другие финансовые ограничения».

«И то, что мы уже сделали на сегодняшний день, это, конечно, введение серьезных финансовых санкций, экспортного контроля и ограничений на финансовую помощь [в отношении России]», — сказала она.

Псаки напомнила, что в список спонсоров терроризма США включили Иран, КНДР и Сирию, но забыла упомянуть Кубу. Журналисты спросили ее об этом.

«Я лишь хотела привести несколько примеров, чтобы дать представление о том, насколько их (фигурантов списка — прим. ред.) мало, и что это за страны», — пояснила она.