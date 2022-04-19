Украинская бабушка со Знаменем Победы вызвала резонанс в ООН

«Один из украинских вояк дал бабушке консервы, она обрадовалась. Но потом, когда он отнял у нее Знамя Победы и стал топтать со словами "Слава Украине!", старушка вернула им кулек с консервами и стала объяснять важность красного флага, и что ее родители воевали под этим знаменем», - рассказал Безсонов, назвав украинских военных «ублюдками».