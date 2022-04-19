Украинская бабушка со Знаменем Победы вызвала резонанс в ООН

Видеозаписью с украинской бабушкой со Знаменем Победы заинтересовались в ООН. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире программы Владимира Соловьева «Соловьев Live».
По словам Полянского, его коллег-дипломатов заинтересовала судьба бабушки, они звонили и спрашивали о ней в кулуарах.
«Я отправлял видеоролик, рассказывал. Эта история действительно вызвала резонанс здесь. Я считаю, что она совершила подвиг! Она продолжила продвигать то, во что она верит, она действительно дала оценку, она не взяла продукты, она попросила вернуть знамя», - заявил зампостпреда.
Ранее заместитель министра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов распространил ролик, на котором пожилые жители деревни приняли украинских военных за российских. Женщина вышла встречать военнослужащих с красным Знаменем Победы.
«Один из украинских вояк дал бабушке консервы, она обрадовалась. Но потом, когда он отнял у нее Знамя Победы и стал топтать со словами "Слава Украине!", старушка вернула им кулек с консервами и стала объяснять важность красного флага, и что ее родители воевали под этим знаменем», - рассказал Безсонов, назвав украинских военных «ублюдками».