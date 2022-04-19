Редкое грозовое облако в Мексике показали на видео

В Мексике заметили редкое природное явление. Называемое суперячейкой грозовое облако запечатлели на видео местные жители рядом с городом Сальтильо . Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались соответствующие кадры.

Суперячейка представляет собой разновидность грозового облака с наличием мезоциклона. Внутри такого атмосферного явления находится вращающийся воздушный поток среднего масштаба. Суперъячейки часто изолированы от других гроз и могут иметь фронт размахом до 32 километров.