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47 минут назад

Редкое грозовое облако в Мексике показали на видео

Александр Кузьмин

В Мексике заметили редкое природное явление. Называемое суперячейкой грозовое облако запечатлели на видео местные жители рядом с городом Сальтильо. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались соответствующие кадры.

Суперячейка представляет собой разновидность грозового облака с наличием мезоциклона. Внутри такого атмосферного явления находится вращающийся воздушный поток среднего масштаба. Суперъячейки часто изолированы от других гроз и могут иметь фронт размахом до 32 километров.

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