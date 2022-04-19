Европе предрекли бунты из-за антироссийских санкций

Эмбарго на российский газ может повлечь за собой падение уровня жизни в Европе. За этим, в свою очередь, последуют «бунты повсюду», написал в статье для журнала Valeurs actuelles французский политолог и экономист Александр дель Валль.

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Он считает, что стремление ЕС запретить поставки топлива из России способно разорить европейские страны.

«Санкции Запада, связанные с военной операцией на Украине, быстро обернутся кошмаром для людей. После того, как они не смогут отапливать свои жилища и резко упадет их покупательная способность, повсюду начнутся бунты», — подчеркнул дель Валль.

По мнению экономиста, Европа допустит ошибку в случае потери самого безопасного и дешевого газа, а также российского экспорта и импорта.

«Нехватка основных продуктов питания вызовет глубокие кризисы, которые будут напоминать арабские революции 2011 года, начавшиеся с роста цен на пшеницу. Стоимость продуктов питания резко возрастет из-за глобальной нехватки зерновых, подсолнечного масла и удобрений», — считает автор публикации.

Также дель Валль прогнозирует крах евро и взрыв цен при полном отказе от российских энергоносителей.