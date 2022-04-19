Мексиканский оркестр отказался исполнять композиции Чайковского

Увертюра русского композитора Петра Чайковского была исключена из репертуара мексиканского симфонического оркестра. Об этом сообщило посольство России в Мехико .

Речь идет о музыкантах из штата Сакатекас . Директор оркестра решил отказаться от исполнения увертюры «1812 год». По его словам, композиция отражает милитаристские настроения и является «русским военным гимном».

Российское посольство сравнило этот вопиющий случай с очередным проявлением русофобии. По словам дипломатов, сейчас эта тенденция набирает обороты на территории Мексики. Кроме того, подобные решения подпитывают ненависть по расовому признаку вне зависимости от рода деятельности конкретного человека, что является неприемлемым в современном обществе.