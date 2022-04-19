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17 минут назад

Экс-депутат Рады Кива заявил о намерении просить защиту и политическое убежище в России

ТАСС

Экс-депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что намерен просить защиту и политическое убежище в РФ.

Экс-депутат Рады заявил о намерении просить защиту в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я официально заявляю, что сегодня на Украине власть устраивает массовое уничтожение украинского народа, нарушает все нормы закона, морали и здравого смысла, совершает террористические акты против мирных граждан, осуществляет физическое устранение неугодных, без суда и следствия забив подвалы Службы безопасности Украины тысячами людей, которые подвергаются пыткам и казням, ведет откровенный террор населения, отпускает преступников из тюрем для совершения военных преступлений! В сложившийся ситуации сообщаю, что намерен официально просить защиту и политическое убежище в России", - написал он во вторник в своем Telegram-канале.

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В мире,Илья Кива,Верховная Рада,СБУ,
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