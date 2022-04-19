Дональд Трамп обратился к России и Украине

Бывший президент США Дональд Трамп призвал Москву и Киев к деэскалации и решению взаимных разногласий путем переговоров. Его заявление приводит издание The Hill.
По словам Трампа, мирное решение сложившейся ситуации еще возможно, несмотря на ведущиеся военные действия.
«Решение никогда не может быть таким хорошим, каким оно было бы до начала стрельбы, но решение есть, и оно должно быть найдено сейчас, а не позже», - заметил он.
Бывший президент США подчеркнул, что России и Украине необходимо сесть за стол переговоров и «выработать какое-то соглашение».
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, необходимо провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».
С 28 февраля ведутся российско-украинские переговоры. Очередной их раунд прошел 29 марта в Стамбуле. В Минобороны РФ заявили, что по итогам встречи Россия решила кардинально сократить активность вооруженных сил на киевском и черниговском направлениях. Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ответ на шаги России по деэскалации Киев представил проект соглашения, который расходится с договоренностями, зафиксированными в Стамбуле.
12 апреля Владимир Путин констатировал, что Киев и Москва вышли на «определенный уровень договоренностей», но позже Украина от них отошла. При этом президент Украины Владимир Зеленский отметил, что шансов для вступления в диалог становится все меньше. Так как, по его мнению, на это влияют трагедии в населенных пунктах Буча, Волноваха, Бородянка, Мариуполь.