Дональд Трамп обратился к России и Украине

Бывший президент США Дональд Трамп призвал Москву и Киев к деэскалации и решению взаимных разногласий путем переговоров. Его заявление приводит издание The Hill.

Фото: Reuters Reuters

По словам Трампа, мирное решение сложившейся ситуации еще возможно, несмотря на ведущиеся военные действия.

«Решение никогда не может быть таким хорошим, каким оно было бы до начала стрельбы, но решение есть, и оно должно быть найдено сейчас, а не позже», - заметил он.

Бывший президент США подчеркнул, что России и Украине необходимо сесть за стол переговоров и «выработать какое-то соглашение».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, необходимо провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».

С 28 февраля ведутся российско-украинские переговоры. Очередной их раунд прошел 29 марта в Стамбуле. В Минобороны РФ заявили, что по итогам встречи Россия решила кардинально сократить активность вооруженных сил на киевском и черниговском направлениях. Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ответ на шаги России по деэскалации Киев представил проект соглашения, который расходится с договоренностями, зафиксированными в Стамбуле.