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35 минут назад

Псаки прокомментировала российскую ноту из-за поставок оружия из США на Украину

Газета.Ru

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США считают российскую ноту из-за поставок вооружения Украине «пустыми» угрозами, сообщает РИА «Новости».

«Мы не будем спекулировать на пустых угрозах или угрозах Путина», — заявила Псаки.

По ее словам, на выходных Вашингтон уже направил на Украину четыре самолета с вооружением, еще один должен был прибыть туда в понедельник.

При этом президент США Джо Байден отклоняет предложения американских сенаторов об отправке войск страны на Украину, так как страна не собирается воевать с Россией, добавила Псаки.

Кличко заявил о нужде Украины в тяжелом вооружении из Германии

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжат оказывать военную помощь Украине.

Кроме того, в Соединенных Штатах заявили, что поездка президента Джо Байдена на Украину и его личное посещение Киева не планируются.

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