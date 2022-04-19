Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США считают российскую ноту из-за поставок вооружения Украине «пустыми» угрозами, сообщает РИА «Новости».
«Мы не будем спекулировать на пустых угрозах или угрозах Путина», — заявила Псаки.
По ее словам, на выходных Вашингтон уже направил на Украину четыре самолета с вооружением, еще один должен был прибыть туда в понедельник.
При этом президент США Джо Байден отклоняет предложения американских сенаторов об отправке войск страны на Украину, так как страна не собирается воевать с Россией, добавила Псаки.
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжат оказывать военную помощь Украине.
Кроме того, в Соединенных Штатах заявили, что поездка президента Джо Байдена на Украину и его личное посещение Киева не планируются.