Зеленский заявил о начале «битвы за Донбасс»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе очередного видеообращения заявил о начале «битвы за Донбасс». Об этом пишет РБК.

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По словам главы государства, в Донбассе началась активная фаза военных действий между Вооруженными силами России и Украины.

«Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно», - подчеркнул он.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».

Украина в ответ объявила военное положение и разорвала с Россией дипломатические отношения. На фоне этого странами Запада были введены жесткие антироссийские санкции.