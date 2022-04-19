Дональд Трамп обратился к России и Украине

Бывший президент США Дональд Трамп призвал найти взаимоприемлемое решение как для России, так и для Украины, положив конец конфликту двух стран в ближайшее время. По его словам, которые приводит The Hill, данного конфликта «никогда не должно было случиться», а нежелание обеих сторон сесть и выработать соглашения «не имеет смысла».

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Если они не сделают этого в ближайшее время, не останется ничего, кроме смерти, разрушения и бойни, — добавил Трамп.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с украинской стороной вернулись в тупиковую ситуацию. По словам главы государства, Киев отошёл от стамбульских договорённостей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что динамика переговоров Москвы с Киевом оставляет желать лучшего, поскольку Украина непостоянна в своих требованиях и часто меняет свою позицию, в том числе по согласованным моментам.