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17 минут назад

Власти Японии высказали опасения из-за антироссийских санкций

Елена Прошина

Токио опасается, что введенные против России санкции негативно отразятся на экономике Японии. Правительство рассмотрит различные меры реагирования. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, сообщает РИА Новости.

Санкции против России вызвали опасения у Японии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас существуют опасения относительно возможного влияния на жизнь граждан и бизнес не только на фоне мер, но в свете ситуации на Украине в целом», — сообщил он и добавил, что ответственные лица будут отслеживать ситуацию.

Хагиуда указал, что правительство Японии в скором времени планирует сформировать межминистерскую группу экспертов, которые займутся разработкой и продвижением системы использования возобновляемых источников энергии. Речь идет о солнечных панелях.

Ранее сообщалось, что 19 апреля вступил в силу новый пакет санкций Японии против России, подразумевающий запрет на импорт 38 российских товаров. Уточняется, что основные статьи импорта коснулись шпона — в прошлом году его было ввезено в Японию на сумму в 8,48 миллиарда иен. Щепа и сосновая древесина обошлись Японии в 1,34 миллиарда иен, детали двигателей для самолетов и кораблей — в 5,26 миллиарда иен, мотоциклов и автомобилей — по 120 и 110 миллионов иен соответственно, импорт пива на сумму около 11,8 миллиона иен, а водки — на 37,3 миллиона иен.

Издание отмечает, что это первый запрет Японии на импорт товаров из России.

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