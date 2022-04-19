Санкции против России вызвали опасения у Японии

«У нас существуют опасения относительно возможного влияния на жизнь граждан и бизнес не только на фоне мер, но в свете ситуации на Украине в целом», — сообщил он и добавил, что ответственные лица будут отслеживать ситуацию.

Ранее сообщалось, что 19 апреля вступил в силу новый пакет санкций Японии против России, подразумевающий запрет на импорт 38 российских товаров. Уточняется, что основные статьи импорта коснулись шпона — в прошлом году его было ввезено в Японию на сумму в 8,48 миллиарда иен. Щепа и сосновая древесина обошлись Японии в 1,34 миллиарда иен, детали двигателей для самолетов и кораблей — в 5,26 миллиарда иен, мотоциклов и автомобилей — по 120 и 110 миллионов иен соответственно, импорт пива на сумму около 11,8 миллиона иен, а водки — на 37,3 миллиона иен.