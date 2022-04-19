На границе США с Мексикой резко выросло число беженцев с Украины

Более 5 тыс. украинцев были задержаны при попытке въехать в США в марте, большая часть — на границе с Мексикой.

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Об этом сообщает газета The Washigton Post со ссылкой на данные службы таможенного и пограничного контроля.

Как отмечается, в феврале через границу с Мексикой в США попытались въехать 272 украинца, в то время как в марте их было более 3200.

По данным издания, «многим, если не большинству» задержанных на границе было выдано разрешение на временное нахождение в США.