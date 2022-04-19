В Чехии испугались эмбарго на российский газ

Большинство жителей Чехии замерзнут следующей зимой, если власти решат ввести запрет на импорт российского газа. К осени основная часть промышленности Чехии остановится. Такой прогноз сделал эксперт по энергетике Иван Новески в беседе с газетой Parlamentní listy, сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, эмбарго на российский газ обернется для Чехии прекращением работы многих предприятий, включая заводы по производству стекла и автомобилей. Новески считает, что массовое закрытие предприятий повлечет за собой рекордную безработицу в стране. Кроме того, отказ от поставок природного газа из РФ грозит остановкой транспорта в Чехии и «полным коллапсом» государства.

Эксперт отметил, что Чехия уже 50 лет полностью зависит от российского газа, поэтому в случае отказа от него большинство граждан страны замерзнут.

«Возможно, их сочтут счастливчиками, потому что может прийти день, когда живые позавидуют мертвым. Ведь еще до зимы большая часть пока работающей промышленности остановится», — заявил Новески.

Он добавил, что производство удобрений в Чехии станет невозможным без импорта российского газа. Без удобрений в стране не будет урожая, а без урожая возникнет дефицит продуктов, отметил Новески. Он предположил, что «избранные» смогут продержаться за счет запасов, но для производства и переработки большинства продуктов питания все еще требуется газ.