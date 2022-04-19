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4 минуты назад

Rai Al Youm: Саудовская Аравия отвернулась от США и примкнула к России

Елена Прошина

Саудовская Аравия приняла решение отвернуться от США и примкнуть к «альянсу» России и Китая. Об этом заявил обозреватель Халид аль-Джауси в британской газете Rai Al Youm, сообщает РИА новости.

Rai Al Youm: Саудовская Аравия отвернулась от США и примкнула к России
Фото: РамблерРамблер

По его словам, главы стран Персидского залива стали осознавать, что влияние США на Европу и остальной мир снижается, а Москва и Пекин между тем усиливают свои позиции.

«Ибн Салман, возможно, решил отвернуться от Америки, которая была стратегическим союзником Саудовской Аравии на протяжении 80 лет, и присоединиться к новому российско-китайскому альянсу», — написал Халид аль-Джауси и добавил, что подобное решение демонстрирует курс на радикальные перемены не только в странах Персидского залива, но и на всем Ближнем Востоке.

Обозреватель указал, что отношения США и Саудовской Аравии испортились во время президентства Джо Байдена, который высказывался против сотрудничества с наследным принцем Мухаммедом ибн Сальманом Аль Саудом. Принц отказался увеличить добычу нефти по просьбе американского правительства. Администрация США таким образом пыталась справиться с резким скачком цен на топливо на фоне антироссийских санкций, введенных после начала боевых действия на Украине.

Халид аль-Джауси подчеркнул, что Саудовская Аравия сделала свой выбор в пользу Китая, когда США стали обвинять государство в нарушениях прав человека и убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,
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