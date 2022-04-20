Наследный принц Саудовской Аравии накричал на советника Байдена

Отношения между США и Саудовской Аравией ухудшились, Эр-Рияд отказался нарастить добычу нефти, сообщают американские и саудовские должностные лица.

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Wall Street Journal пишет, что отношения двух государств «достигли самого низкого уровня за последние десятилетия» в 2019 году из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогджи. Тогда Джо Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в «изгоя», передает РИА «Новости».

В 2022 году в разгар украинского кризиса США призвали Саудовскую Аравию нарастил добычу нефти – Вашингтон рассчитывал таким образом «подорвать финансирование» военной операции России на Украине. Эр-Рияд не отреагировал на этот запрос.

Wall Street Journal сообщает, что наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд «накричал на (советника президента США по нацбезопасности) Джейка Салливана после того, как тот поднял вопрос об убийстве» Хашогджи. Принц «заявил Салливану, что впредь не желает обсуждать этот вопрос, и что США могут забыть о своей просьбе нарастить добычу нефти».

Кроме того, Саудовская Аравия отменила запланированный визит в страну главы Пентагона Ллойда Остина, причем в тот же вечер в Эр-Рияде приняли «одного из высокопоставленных российских политиков, находящегося под санкциями США».