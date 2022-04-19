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9 минут назад

Посольство РФ в Мексике рассказало об уровне русофобии в стране

Елена Прошина

В Мексике до сих пор не зафиксированы агрессивные акты русофобии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского посольства в Мехико Евгений Ненашкин, сообщает портал «Известия».

Посольство РФ в Мексике рассказало об уровне русофобии в стране
Фото: ReutersReuters

«Мы не отмечаем повышенного градуса русофобии. Посольство работает в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Ненашкин отметил, что по воскресеньям у посольства проходят мирные акции протеста, участники не проявляют агрессии.

До этого российское посольство в Мексике сообщило, что в одном из мексиканских штатов оркестр принял решение отказаться от исполнения увертюры «1812 год» Петра Чайковского. Уточняется, что инцидент произошел на прошлой неделе. В посте российских дипломатов отмечается, что этот случай — «еще один пример русофобии, набирающей обороты на мексиканской земле».

Ранее стало известно, что коллект «Украинский классический балет» получил угрозы в свой адрес в связи с наличием в репертуаре для гастрольного тура по Италии балета «Лебединое озеро» русского композитора Петра Чайковского. Артисты приняли решение отменить выступление, так как министерство культуры Украины и Национальная опера Украины стали угрожать им увольнением. Спектакль заменили на балет «Жизель».

В мире,Петр Чайковский,
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