Посольство РФ в Мексике рассказало об уровне русофобии в стране

В Мексике до сих пор не зафиксированы агрессивные акты русофобии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского посольства в Мехико Евгений Ненашкин, сообщает портал «Известия».

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«Мы не отмечаем повышенного градуса русофобии. Посольство работает в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Ненашкин отметил, что по воскресеньям у посольства проходят мирные акции протеста, участники не проявляют агрессии.

До этого российское посольство в Мексике сообщило, что в одном из мексиканских штатов оркестр принял решение отказаться от исполнения увертюры «1812 год» Петра Чайковского. Уточняется, что инцидент произошел на прошлой неделе. В посте российских дипломатов отмечается, что этот случай — «еще один пример русофобии, набирающей обороты на мексиканской земле».