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1 час назад

Politico: команда Байдена хочет сместить акцент с Украины на внутреннюю повестку

Елена Прошина

Команда президента США Джо Байдена намерена сместить акцент с внешней на внутреннюю политику, так как его рейтинги стремительно падают вниз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Politico.

В США решили сместить акцент с Украины на внутреннюю повестку
Фото: ReutersReuters

Как говорится в статье, союзники Белого дома обеспокоены сложившимся мнением граждан США. Избиратели могут счесть, что президент Байден больше увлечен международными делами, чем внутренними, подчеркивает газета.

Близкий к Демократической партии США политолог Селинда Лейк в интервью Politico пояснила, что избиратели все еще симпатизируют Украине в достаточной мере, однако «начинают уставать». Граждане США стали задаваться вопросом, как много американское правительство делает для помощи своим гражданам в условиях кризиса. По словам Лейк, Белый дом прекрасно понимает, что от восприятия экономической ситуации в США избирателями во многом будет зависеть итог промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.

Politico пишет, что президент США Джо Байден в ближайшие недели будет совершать больше поездок внутри страны, чтобы повысить свои рейтинги.

«Война в Европе будет продолжать занимать преобладающую часть времени Байдена, но помощники не хотят, чтобы она занимала все его внимание», — резюмирует газета.

В мире,Джозеф Байден,Демократическая партия США,
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