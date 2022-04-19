В США решили сместить акцент с Украины на внутреннюю повестку

Команда президента США Джо Байдена намерена сместить акцент с внешней на внутреннюю политику, так как его рейтинги стремительно падают вниз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Politico.

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Как говорится в статье, союзники Белого дома обеспокоены сложившимся мнением граждан США. Избиратели могут счесть, что президент Байден больше увлечен международными делами, чем внутренними, подчеркивает газета.

Близкий к Демократической партии США политолог Селинда Лейк в интервью Politico пояснила, что избиратели все еще симпатизируют Украине в достаточной мере, однако «начинают уставать». Граждане США стали задаваться вопросом, как много американское правительство делает для помощи своим гражданам в условиях кризиса. По словам Лейк, Белый дом прекрасно понимает, что от восприятия экономической ситуации в США избирателями во многом будет зависеть итог промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.

Politico пишет, что президент США Джо Байден в ближайшие недели будет совершать больше поездок внутри страны, чтобы повысить свои рейтинги.