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38 минут назад

Кличко заявил о нужде Украины в тяжелом вооружении из Германии

Lenta.ruиещё 1

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о нужде Украины в тяжелом вооружении из Германии. Его слова в интервью газете Bild передает ТАСС.

Кличко заявил о нужде Украины в тяжелом вооружении из Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Кличко, страна нуждается в оружии, так как «каждая задержка стоит человеческих жизней». «Сколько еще человек должно погибнуть, пока не будут поставлены тяжелые вооружения?» — задался вопросом он.

16 апреля министр финансов ФРГ Кристиан Линднер сообщил, что канцлер Олаф Шольц выделит на военные расходы два миллиарда евро. 400 миллионов евро из них будут перечислены в Европейский фонд мира, который закупает оружие для Украины.

В мире,Армия,Оружие,Кристиан Линднер,Олаф Шольц,Виталий Кличко,
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