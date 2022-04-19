Мэр Киева Виталий Кличко заявил о нужде Украины в тяжелом вооружении из Германии. Его слова в интервью газете Bild передает ТАСС.

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По словам Кличко, страна нуждается в оружии, так как «каждая задержка стоит человеческих жизней». «Сколько еще человек должно погибнуть, пока не будут поставлены тяжелые вооружения?» — задался вопросом он.