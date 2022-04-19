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55 минут назад

Вступает в силу новый пакет санкций Японии против России

Елена Прошина

В Японии вступает в силу новый пакет санкций против России, подразумевающий запрет на импорт из РФ 38 видов товаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Японии.

Вступает в силу новый пакет санкций Японии против России
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что в список запрещенных для импорта товаров включены приборы, алкоголь, древесина и многое другое. Их общая стоимость при ввозе в Японию составляла 15 миллиардов иен (188 миллионов долларов). Издание уточняет, что фактически первый запрет на импорт товаров из РФ.

Как говорится в сообщении, запрет на импорт прежде всего коснулся шпона — в прошлом году его было ввезено в Японию на сумму в 8,48 миллиарда иен. Щепа и сосновая древесина обошлись в 1,34 миллиарда иен, детали двигателей для самолетов и кораблей — в 5,26 миллиарда иен, мотоциклов и автомобилей — по 120 и 110 миллионов иен соответственно, пива на сумму около 11,8 миллиона иен и водки — на 37,3 миллиона иен.

Уточняется, что импорт товаров, контракты по которым были заключены до вступления запрета в силу, будут действовать до 18 июля.

Министерство финансов Японии сообщило, что импорт товаров в Японию из России за прошлый год составил 1,55 триллиона иен. Доля запрещенного импорта составляет всего 1,1%.

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