Раскрыта реакция Байдена на предложение отправить войска на Украину

Ранее сенатор от штата Делавэр заявил, что власти США должны отправить на Украину свои войска, чтобы не допустить превращения страны во «вторую Сирию». Политик заявил, что с уважением относится к деятельности Байдена на посту президента США, однако выразил несогласие с нежеланием главы государства и его советников по вопросам внешней политики направлять американских военных на Украину.