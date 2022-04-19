Раскрыта реакция Байдена на предложение отправить войска на Украину

Президент США Джо Байден отклонил предложения сенатора Кристофера Кунса, который призывал отправить войска на Украину. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.
Псаки отметила, что США не собираются воевать с Россией.
Ранее сенатор от штата Делавэр заявил, что власти США должны отправить на Украину свои войска, чтобы не допустить превращения страны во «вторую Сирию». Политик заявил, что с уважением относится к деятельности Байдена на посту президента США, однако выразил несогласие с нежеланием главы государства и его советников по вопросам внешней политики направлять американских военных на Украину.