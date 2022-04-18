Чешский министр счел российских студентов угрозой безопасности страны

Российские и белорусские студенты, решившие пройти обучение в Чехии, представляют угрозу безопасности страны. Об этом заявил министр образования республики Петр Газдик, передает iDNES.

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По его мнению, угроза заключается в том, что IT-специалисты, которые пройдут обучение в Чехии, затем вернуться домой и будут использовать полученные знания, чтобы помогать президенту России Владимиру Путину. Газдик отметил, что чешские спецслужбы уже начали заниматься данным вопросом.

Предполагается, что для российских и белорусских студентов организуют «особый визовый процесс». Его детали пока неизвестны.