Чешский министр счел российских студентов угрозой безопасности страны

Российские и белорусские студенты, решившие пройти обучение в Чехии, представляют угрозу безопасности страны. Об этом заявил министр образования республики Петр Газдик, передает iDNES.
По его мнению, угроза заключается в том, что IT-специалисты, которые пройдут обучение в Чехии, затем вернуться домой и будут использовать полученные знания, чтобы помогать президенту России Владимиру Путину. Газдик отметил, что чешские спецслужбы уже начали заниматься данным вопросом.
Предполагается, что для российских и белорусских студентов организуют «особый визовый процесс». Его детали пока неизвестны.
Ранее уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила о «беспрецедентных масштабах русофобии по всему миру», с которой сталкиваются в том числе студенты. При этом она также отмечала, что встречаются и случаи, когда преподаватели в учебных учреждениях поддерживают россиян и белорусов, подвергающихся агрессии из-за ситуации на Украине.