В Мексике сожгли чучела Зеленского и Байдена

В Мехико на католическую Пасху сожгли картонный танк с чучелами президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Об этом сообщает аргентинская газета La Nacion.
«Промышленный кран поднял над площадью композицию, которая воспламенилась от пиротехники под одобрительные аплодисменты католиков, праздновавших после двух лет коронавирусных ограничений возвращение традиции, известной как сожжение Иуды», — пишет издание.
Отмечается, что фигура наполовину дьявола и наполовину Байдена торчала из люка танка, а Зеленского — из его ствола. Автор композиции, 30-летний Эдуардо Родригес пояснил, что не стал добавлять в работу президента России Владимира Путина, потому что не считает его ответственным за конфликт на Украине.
Пасхальная традиция сожжения Иуды возникла в Мексике во времена испанской колонии во время евангелизации коренного населения.
Она олицетворяла победу добра над злом, и долгое время в качестве предметов использовались, прежде всего, дьяволы, но на протяжении последних десятилетий преобладали куклы политиков, певцов или популярных персонажей.