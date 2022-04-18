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51 минуту назад

В Мексике сожгли чучела Зеленского и Байдена

Елена Прошина

В Мехико на католическую Пасху сожгли картонный танк с чучелами президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Об этом сообщает аргентинская газета La Nacion.

В Мексике сожгли чучела Зеленского и Байдена
Фото: РамблерРамблер

«Промышленный кран поднял над площадью композицию, которая воспламенилась от пиротехники под одобрительные аплодисменты католиков, праздновавших после двух лет коронавирусных ограничений возвращение традиции, известной как сожжение Иуды», — пишет издание.

Отмечается, что фигура наполовину дьявола и наполовину Байдена торчала из люка танка, а Зеленского — из его ствола. Автор композиции, 30-летний Эдуардо Родригес пояснил, что не стал добавлять в работу президента России Владимира Путина, потому что не считает его ответственным за конфликт на Украине.

Пасхальная традиция сожжения Иуды возникла в Мексике во времена испанской колонии во время евангелизации коренного населения.

Она олицетворяла победу добра над злом, и долгое время в качестве предметов использовались, прежде всего, дьяволы, но на протяжении последних десятилетий преобладали куклы политиков, певцов или популярных персонажей.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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