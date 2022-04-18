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12 минут назад

Макрон: Франции не нужен российский газ

Вероника Полынина

Франция намерена «продвигать» санкции в отношении российского газа, потому что не зависит от него. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает «Интерфакс».

Макрон: Франции не нужен российский газ
Фото: ReutersReuters

По словам французского лидера, его стране «не нужен» российский газ - «нет ни одного трубопровода, который бы шел напрямую из РФ во Францию». При этом Макрон признал, что европейский рынок взаимосвязан, и «в целом Европа зависима от российского газа».

Президент Франции также выступил за введение санкций и против других ископаемых энергоресурсов из России.

«Введение ограничений на уголь и нефть необходимо для прекращения финансирования российских усилий по продолжению конфликта», - заявил он в эфире телеканала France 5.

Макрон также сообщил, что 19 марта обсудит с другими лидерами новые антироссийские санкции.

«Завтра вечером у меня будет разговор с президентом Байденом и другими европейскими лидерами, в ходе которого мы будем обсуждать новые санкции в отношении России», - сказал он.

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Макрон подчеркнул, что намерен «делать все, чтобы завершить войну, не вступая в нее».

В мире,Эммануэль Макрон,
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