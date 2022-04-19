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1 час назад

В США заявили об обратимости антироссийских санкций

ТК «Звезда»иещё 4

Заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что санкции против России будут отменены, в том случае, если Москва изменит политику, которая стала причиной введения ограничительных мер.

В Минфине США назвали условие отмены санкций против РФ
Фото: Chuck Myers, ZUMAPRESS.com, Global Look PressChuck Myers, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

«Принятые санкции могут в какой-то момент быть отменены, если поведение изменится», - подчеркнул Адейемо в ходе виртуального мероприятия в ходе весенней сессии МВФ, передает РИА Новости.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Евросоюзе продолжают рассматривать новые антироссийские санкции. По ее словам, в фокусе внимания может оказаться банковский сектор, а также вопросы энергетики.

В свою очередь в МИД РФ заявили, что российская сторона не имеет намерений просить европейские страны об отмене санкционных ограничений. По словам заместителя главы ведомства Сергея Вершинина, «санкции нелегитимны и не дадут результата».

В мире,Сергей Вершинин,МИД России,Международный валютный фонд,Еврокомиссия,ЕС,
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