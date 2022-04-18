Кирби: у Пентагона нет подтверждений уничтожения на Украине оружия США

Власти США в настоящий момент не имеют подтверждений того, что в результате удара ВС РФ в районе Львова были уничтожены партии иностранного вооружения, поступившие на Украину от США и европейских стран. Об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Нет", - сказал он, когда одна из журналисток спросила, может ли он подтвердить соответствующую информацию. "Я знаю, что они <...> ударили по целям во Львове. <...> У нас нет четких представлений о боевом ущербе, оценки того, что было целью, по чему нанесен удар. На данный момент у нас нет никаких свидетельств того, что помощь западных стран <...> подверглась удару или была уничтожена", - сказал он, добавив, что в Пентагоне продолжается процесс оценки.
Ранее в Пентагоне заявили ТАСС, что ведомству "нечего предложить по этому поводу" в ответ на просьбу прокомментировать заявление МО РФ.
Как сообщил ранее в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, утром высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России ВС РФ нанесли удар в районе Львова по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск. В результате, по словам Конашенкова, "уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние шесть дней на Украину от США и европейских стран".
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.