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29 минут назад

Кирби: у Пентагона пока нет подтверждений уничтожения РФ на Украине партий оружия от США

ТАСС

Власти США в настоящий момент не имеют подтверждений того, что в результате удара ВС РФ в районе Львова были уничтожены партии иностранного вооружения, поступившие на Украину от США и европейских стран. Об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Кирби: у Пентагона нет подтверждений уничтожения на Украине оружия США
Фото: ReutersReuters

"Нет", - сказал он, когда одна из журналисток спросила, может ли он подтвердить соответствующую информацию. "Я знаю, что они <...> ударили по целям во Львове. <...> У нас нет четких представлений о боевом ущербе, оценки того, что было целью, по чему нанесен удар. На данный момент у нас нет никаких свидетельств того, что помощь западных стран <...> подверглась удару или была уничтожена", - сказал он, добавив, что в Пентагоне продолжается процесс оценки.

Ранее в Пентагоне заявили ТАСС, что ведомству "нечего предложить по этому поводу" в ответ на просьбу прокомментировать заявление МО РФ.

Во Львове уничтожили иностранное оружие

Как сообщил ранее в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, утром высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России ВС РФ нанесли удар в районе Львова по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск. В результате, по словам Конашенкова, "уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние шесть дней на Украину от США и европейских стран".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

В мире,Джон Кирби,Игорь Конашенков,Владимир Путин,Верховный суд,Минобороны России,Пентагон,
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