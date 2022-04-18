Кирби: у Пентагона нет подтверждений уничтожения на Украине оружия США

"Нет", - сказал он, когда одна из журналисток спросила, может ли он подтвердить соответствующую информацию. "Я знаю, что они <...> ударили по целям во Львове. <...> У нас нет четких представлений о боевом ущербе, оценки того, что было целью, по чему нанесен удар. На данный момент у нас нет никаких свидетельств того, что помощь западных стран <...> подверглась удару или была уничтожена", - сказал он, добавив, что в Пентагоне продолжается процесс оценки.