В Эстонии рассмотрят законопроект о демонтаже памятников советским солдатам

Представители фракции Эстонской консервативной народной партии подали в парламент страны законопроект о демонтаже памятников советским и российским солдатам в общественных местах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на латвийское агентство LETA.

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Депутат от партии Пауль Пуустусмаа призвал «избавляться от памятников, оправдывающих русский империализм и военную политику». Он считает, что правительство Эстонии должно создать правовые основы для корректного удаления из публичного пространства мемориалов, героизирующих действия российской и советской армий.

Ранее посольство России в Эстонии призвало местные власти провести расследование и наказать повредивших памятник Воину-освободителю на военном кладбище в Таллине. Неизвестный срезал с монумента орден Красной Звезды.