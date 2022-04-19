Аналитик Bloomberg признал провал антироссийских санкций

«Российская „экономика-крепость“ выстояла, несмотря на все ее трещины. Эти конкретные санкции, они эффективны? Я на самом деле думаю, что финансовые санкции, которые мы видели до сих пор, не настолько эффективны. Тот факт, что крупнейший источник экспортных доходов России серьезно не пострадал от санкций, ограничивает их общее воздействие», — заявил Джонсон.