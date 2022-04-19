Аналитик Bloomberg признал провал антироссийских санкций

Российская экономика смогла выдержать удар западных санкций, что говорит об их неэффективности. Такое мнение высказал экономический аналитик агентства Bloomberg Скотт Джонсон.
«Российская „экономика-крепость“ выстояла, несмотря на все ее трещины. Эти конкретные санкции, они эффективны? Я на самом деле думаю, что финансовые санкции, которые мы видели до сих пор, не настолько эффективны. Тот факт, что крупнейший источник экспортных доходов России серьезно не пострадал от санкций, ограничивает их общее воздействие», — заявил Джонсон.
Санкции в отношении России ввели после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Сейчас Евросоюз работает над шестым пакетом санкций против России. Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить Россию». По словам президента, в условиях санкций граждане России не останутся без помощи государства.