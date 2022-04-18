В США обозначили следующую цель санкций против РФ

Следующей целью санкций станет российский военно-промышленный комплекс. Об этом заявил замминистра финансов США Уолли Адейемо, передает РИА «Новости».
«Следующий этап нашей работы будет в том, чтобы разорвать связи с военной машиной. Часть за частью нарушить работу военно-промышленного комплекса и цепочку поставок», - объявил Адейемо во время онлайн-мероприятия Международного валютного фонда (МВФ).
Замглавы Минфина отметил, что США намерены добиться, чтобы все страны присоединились к санкциям против России, с тем чтобы повлиять на политику российского руководства.
Адейемо также выразил мнение, что доминированию американского доллара в мировой экономике на фоне антироссийских санкций ничего не угрожает. По его словам, страны не будут отказываться от расчетов в долларах, потому что попытки отдалиться от американской экономики «пока не удавались».
Ранее агентства AFP и Reuters сообщили, что министр финансов США Джанет Йеллен намерена бойкотировать сессии предстоящей встречи глав министерств финансов и центральных банков стран-членов Группы двадцати (G20), в которых будет принимать участие глава российского Минфина Антон Силуанов.