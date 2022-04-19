В Британии рассказали о проблеме правительства из-за попавших в плен военных

Член Палаты лордов Питер Рикеттс заявил о проблеме правительства Великобритании из-за попавших в плен в Донбассе британцев. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Sky News, передает РИА Новости.

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По его словам, британским гражданам настоятельно не рекомендовали ездить на Украину, и власти предупреждали, что не смогут помочь, если они попадут в сложную ситуацию. Член Палаты лордов отметил, что теперь попавшие в плен британцы и предложение обменять их на украинского политика Виктора Медведчука стали серьезной дилеммой для Лондона.

Помимо этого, заявление, с которым выступили попавшие в плен британцы, могло быть сделано под давлением, а Россия использует возможность, чтобы вынудить власти Великобритании оказать давления на президента Украины Владимира Зеленского. При этом он резюмировал, что окончательное решение по данному вопросу остается за Зеленским.