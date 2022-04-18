В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 79.45EUR 86.43
Войти в почту
1 час назад

Читатели Daily Express осудили пленных британских наемников, попросивших Джонсона обменять их на Медведчука

Елена Прошина

Читатели таблоида Daily Express раскритиковали сдавшихся российским войскам в Мариуполе британцев за их обращение к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой обменять их на задержанного на Украине главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Их комментарии приводит «ИноСМИ».

Читатели Daily Express осудили пленных британских наемников, попросивших Джонсона обменять их на Медведчука
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Никакого обмена. Их там в принципе быть не должно. Это не их война», — написал пользователь с ником SirWalterRaleigh.

По мнению workingclass12345, EUhater666, Rob Mca, TROUT_TICKLER и JP red dog, наемники знали о подстерегающих их на Украине опасностях и все равно поехали туда, поэтому сейчас не заслуживают никакого сочувствия.

«Зеленский не вылезает из телевизора и все зазывает иностранных боевиков. Так что поглядим, как он отреагирует на их просьбы о помощи. Держу пари, он их попросту проигнорирует. Наше правительство велело им никуда не ехать. И вот результат», — отметила Alisa.

Пользователь с ником Bertie Wooster уверен, что также на помощь наемникам не придет и британское правительство. При этом Trudi432 и Hindsight заявили, что пленные британцы своими действиями только дали президенту России Владимиру Путину «предлог, чтобы шантажировать и втянуть Великобританию в украинский конфликт».

Ранее двое пленных британцев обратились к Джонсону с просьбой обменять их на задержанного на Украине Медведчука. Их заявление транслировали в эфире телеканала «Россия 1».

В мире,Борис Джонсон,Виктор Медведчук,Владимир Путин,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители