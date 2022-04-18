МИД Черногории удалил сообщение о необходимости разорвать дипотношения с РФ

Министерство иностранных дел Черногории опубликовало в понедельник в Twitter заявление главы ведомства Джордже Радуловича о необходимости разрыва дипотношений с Россией. Однако через несколько часов заявление было удалено.

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В опубликованном сообщении говорилось, что Радулович в ходе совещания о применении санкций в отношении РФ в связи с конфликтом на Украине заявил о необходимости "государственным институтам Черногории выполнять рестриктивные меры, введенные правительством против России". В качестве комментария к твиту черногорский МИД опубликовал список введенных правительством мер, включающих "разрыв дипотношений, полный или частичный разрыв экономических отношений, полное или частичное ограничение импорта, экспорта, транзита, транспорта и предоставления услуг и логистических, почтовых и других коммуникаций". Кроме того, перечислялись такие санкции, как "военное эмбарго, ограничение въезда в Черногорию, ограничение на размещение средств, получение средств и/или другого имущества".