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45 минут назад

Global Times: украинских беженцев в Великобритании может ждать участь незападных просителей убежища

Елена Прошина

Беженцев из Украины в Великобритании может ждать участь незападных просителей убежища, обязательства по которым в Лондоне намерены передать африканскому государству Руанде, считают в китайской газете Global Times. Перевод статьи приводит «ИноСМИ».

Global Times: украинских беженцев в Великобритании может ждать участь незападных просителей убежища
Фото: ReutersReuters

Ранее власти Великобритании обнародовали скандальный план, предусматривающий отправку незападных просителей убежища в Руанду с билетом в один конец, обосновав это большим количеством прибывающих из Украины беженцев. В ООН данное решение раскритиковали, назвав его безответственным и расистским.

При этом в Global Times считают, что украинских беженцев в будущем может постичь та же учесть. По мнению китайских аналитиков, «их вышвырнут из страны, отправив в Африку, если правительство Британии обнаружит, что они не вносят свой вклад в экономику страны, создавая вместо этого лишь новые проблемы и трудности».

«Западные страны считают прием украинских беженцев политическим вопросом, а не просто проблемой беженцев», — заявил директор департамента изучения Европы при Китайском институте международных исследований Цуй Хунцзянь.

Также в Global Times отметили, что Великобритания не предпринимает почти никаких посреднических усилий для разрешения украинского конфликта, продолжая подталкивать власти Украины к решению проблем военными средствами и лишь извлекая из этого выгоду.

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