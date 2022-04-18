Киев согласился создать гуманитарную группу по координации с Москвой

Киев согласился с предложением ООН создать гуманитарную контактную группу для координации с Россией. Об этом на брифинге сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, передает РБК.

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«ООН предложила [России и Украине] обсудить виртуально или очно гуманитарные вопросы. В частности, вопросы прекращения огня и создания гуманитарных коридоров», — рассказал Гриффитс.

По его словам, украинская сторона согласилась, теперь в ООН ждут аналогичного ответа от России.

Заместитель генсека ООН также рассказал, что организация предложила Киеву и Москве провести встречу для обсуждения гуманитарных вопросов.