Пока вы не уснули: признание Ле Пен Крыма российским и убийство семьи банкира

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Ле Пен признала законным присоединение Крыма к России

Reuters

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен напомнила, что Крым присоединился к России на основании референдума. Об этом пишет ТАСС.

Марин Ле Пен эфире радиостанции France Bleu обратила внимание на то, что решение войти в состав России приняли сами крымчане.

Путин прокомментировал инфляцию и курс доллара

РИА Новости

Ситуация в российской экономике стабилизируется, а курс рубля возвращается к уровням начала года. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, товарные запасы в российских торговых сетях восстанавливаются, и спрос пришел в норму.

«Инфляция в России сейчас стабилизируется», — подчеркнул также Путин и призвал поддержать граждан и помочь справиться с инфляционной волной.

Минобороны РФ опубликовало списки погибших украинских военных

РИА Новости

Минобороны России опубликовало списки украинских военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Соответствующая информация размещена в официальном Telegram-канале ведомства.

В списках содержатся данные о боевых и небоевых потерях в/ч 3057 и обстоятельствах гибели военнослужащих по состоянию на 29 марта 2022 года. Также размещены списки потерь «вследствие полученного ранения или травмы».

В Москве найдена убитой семья экс-вице-президента «Газпромбанка»

РИА Новости

Семья бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева найдена убитой на западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как уточняется, страшная находка была обнаружена в квартире дома на Университетском проспекте.

"Исламское государство" пригрозило терактами Европе

РИА Новости

Запрещенная в РФ группировка "Исламское государство" (ИГ) пообещала в воскресенье "отомстить" за своего предыдущего лидера, который умер в феврале, и призвала своих сторонников воспользоваться ситуацией на Украине для возобновления атак в Европе.

3 февраля президент США Байден сообщил о гибели бывшего лидера ИГ (запрещена в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курачи, подорвавшего себя во время операции спецназа США на северо-западе Сирии, регионе, находящемся под контролем джихадистов.

Михалков высмеял слезы Бузовой

РИА Новости

Народный артист РСФСР Никита Михалков иронично прокомментировал «страдания» певицы Ольги Бузовой и других звезд из-за блокировки западных соцсетей. В новом выпуске авторской программы «Бесогон ТВ» он назвал происходящее «бедой».

В выпуске режиссер продемонстрировал кадры с людьми, плачущими из-за недоступности социальных сетей. Среди них оказалась и Ольга Бузова.

"Мы находимся в блокаде"

РИА Новости

Официальные лица администрации президента США Джо Байдена отказываются проводить встречи с послом России Анатолием Антоновым, в то же время продолжается кампания по выдворению российских дипломатов из страны. Об этом глава диппредставительства рассказал в интервью газете Politico, обнародованном в понедельник.

Россия может принять участие в саммите G20 онлайн

РИА Новости

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки на заседании парламентского комитета заявил, что не исключает участия России в министерской встрече G20 в режиме онлайн.

«Страна — председатель G20 Индонезия разослала приглашения для участия всем странам. Что касается того, как каждая из стран будет действовать, то есть такая информация, что российский министр финансов будет участвовать в режиме онлайн», — цитирует РИА Новости Судзуки.

ВСУ отказались сложить оружие в Мариуполе

REUTERs

Минобороны РФ предложило окруженным в промышленной зоне Мариуполя военнослужащим ВСУ и членам нацбатов сложить оружие, но они категорически отказались. Боевые действия продолжаются. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что подразделения ДНР и ВС РФ ведут бои с вооруженными формированиями в промышленном комплексе Мариуполя. Об этом сообщает "Рамблер".

Косторная высказалась о смене спортивного гражданства

РИА Новости

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная заявила, что не рассматривает возможность смены спортивного гражданства. Ее слова приводит ТАСС.