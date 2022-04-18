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32 минуты назад

Пока вы не уснули: признание Ле Пен Крыма российским и убийство семьи банкира

Елена Прошина

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Ле Пен признала законным присоединение Крыма к России

Reuters

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен напомнила, что Крым присоединился к России на основании референдума. Об этом пишет ТАСС.

Марин Ле Пен эфире радиостанции France Bleu обратила внимание на то, что решение войти в состав России приняли сами крымчане.

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Путин прокомментировал инфляцию и курс доллара

РИА Новости

Ситуация в российской экономике стабилизируется, а курс рубля возвращается к уровням начала года. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, товарные запасы в российских торговых сетях восстанавливаются, и спрос пришел в норму.

«Инфляция в России сейчас стабилизируется», — подчеркнул также Путин и призвал поддержать граждан и помочь справиться с инфляционной волной.

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Минобороны РФ опубликовало списки погибших украинских военных

РИА Новости

Минобороны России опубликовало списки украинских военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Соответствующая информация размещена в официальном Telegram-канале ведомства.

В списках содержатся данные о боевых и небоевых потерях в/ч 3057 и обстоятельствах гибели военнослужащих по состоянию на 29 марта 2022 года. Также размещены списки потерь «вследствие полученного ранения или травмы».

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В Москве найдена убитой семья экс-вице-президента «Газпромбанка»

РИА Новости

Семья бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева найдена убитой на западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как уточняется, страшная находка была обнаружена в квартире дома на Университетском проспекте.

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"Исламское государство" пригрозило терактами Европе

РИА Новости

Запрещенная в РФ группировка "Исламское государство" (ИГ) пообещала в воскресенье "отомстить" за своего предыдущего лидера, который умер в феврале, и призвала своих сторонников воспользоваться ситуацией на Украине для возобновления атак в Европе.

3 февраля президент США Байден сообщил о гибели бывшего лидера ИГ (запрещена в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курачи, подорвавшего себя во время операции спецназа США на северо-западе Сирии, регионе, находящемся под контролем джихадистов.

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Михалков высмеял слезы Бузовой

РИА Новости

Народный артист РСФСР Никита Михалков иронично прокомментировал «страдания» певицы Ольги Бузовой и других звезд из-за блокировки западных соцсетей. В новом выпуске авторской программы «Бесогон ТВ» он назвал происходящее «бедой».

В выпуске режиссер продемонстрировал кадры с людьми, плачущими из-за недоступности социальных сетей. Среди них оказалась и Ольга Бузова.

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"Мы находимся в блокаде"

РИА Новости

Официальные лица администрации президента США Джо Байдена отказываются проводить встречи с послом России Анатолием Антоновым, в то же время продолжается кампания по выдворению российских дипломатов из страны. Об этом глава диппредставительства рассказал в интервью газете Politico, обнародованном в понедельник.

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Россия может принять участие в саммите G20 онлайн

РИА Новости

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки на заседании парламентского комитета заявил, что не исключает участия России в министерской встрече G20 в режиме онлайн.

«Страна — председатель G20 Индонезия разослала приглашения для участия всем странам. Что касается того, как каждая из стран будет действовать, то есть такая информация, что российский министр финансов будет участвовать в режиме онлайн», — цитирует РИА Новости Судзуки.

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ВСУ отказались сложить оружие в Мариуполе

REUTERs

Минобороны РФ предложило окруженным в промышленной зоне Мариуполя военнослужащим ВСУ и членам нацбатов сложить оружие, но они категорически отказались. Боевые действия продолжаются. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что подразделения ДНР и ВС РФ ведут бои с вооруженными формированиями в промышленном комплексе Мариуполя. Об этом сообщает "Рамблер".

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Косторная высказалась о смене спортивного гражданства

РИА Новости

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная заявила, что не рассматривает возможность смены спортивного гражданства. Ее слова приводит ТАСС.

«Я этого делать не буду. Таково мое видение этого вопроса, и на этом все», — сказала спортсменка. Об этом сообщает "Рамблер".

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В мире,Владислав Аваев,Сюнъити Судзуки,Алена Косторная,Анатолий Антонов,Джозеф Байден,Никита Михалков,Владимир Путин,Верховный суд,Минобороны России,Администрация США,Газпромбанк,Исламское государство,
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