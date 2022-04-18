Зеленский передал анкету для получения Украиной статуса кандидата в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский передал представителю Евросоюза (ЕС) заполненную анкету для получения страной статуса кандидата на вступление в альянс. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на офис украинского лидера.

«Сегодня — один из этапов для нашего государства к вступлению в Европейский союз, стремление, к которому идет наш народ и за которое борется», — заявил Зеленский, передавая соответствующий документ.

17 апреля сообщалось, что украинское руководство заполнило опросник, который позволит Еврокомиссии (ЕК) рекомендовать Совету ЕС начать обсуждение вопроса о запуске переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.