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31 минуту назад

Зеленский передал анкету для получения Украиной статуса кандидата в ЕС

Lenta.ruиещё 6

Президент Украины Владимир Зеленский передал представителю Евросоюза (ЕС) заполненную анкету для получения страной статуса кандидата на вступление в альянс. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на офис украинского лидера.

«Сегодня — один из этапов для нашего государства к вступлению в Европейский союз, стремление, к которому идет наш народ и за которое борется», — заявил Зеленский, передавая соответствующий документ.

Украине предрекли долгий путь в ЕС

17 апреля сообщалось, что украинское руководство заполнило опросник, который позволит Еврокомиссии (ЕК) рекомендовать Совету ЕС начать обсуждение вопроса о запуске переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает невозможным рассматривать заявку Украины на вступление в ЕС, пока на территории страны продолжаются боевые действия.

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