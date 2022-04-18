В Грузии отказались вводить санкции против России после визита в Киев

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что Грузия не будет вводить санкции против России, так как не способна повлиять на экономику страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Такое заявления Папуашвили сделал по итогам визита делегации грузинского парламента в Киев.

По словам Папуашвили, председатель Верховной рады Руслан Стефанчук предложил властям Грузии ввести собственные санкции против России.

Спикер отметил, что у грузинской и украинской сторон состоялся откровенный разговор на эту тему. В Тбилиси объяснили, что у Грузии нет возможностей и инструментов для санкций, которые могли бы оказать «хоть какое-то» влияние на Россию.

В то же время Папуашвили подчеркнул, что Грузия не станет помогать России в обходе санкций.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что санкции из-за украинского кризиса навредили бы национальным интересам Грузии - серьезный ущерб понесли бы виноделы, экспортеры, фермеры и сфера туризма.

«Чего от меня требуют? Чтобы я своему народу ввел санкции?... Поэтому эти лишние эмоции ничего не дадут, это вредит нашим национальным интересам», - сказал он.