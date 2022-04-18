Ле Пен: «Россия — великая держава»

Кандидат в президенты Франции от «Национального объединения» Марин Ле Пен назвала Россию великой державой. По ее мнению, сближение с Москвой необходимо Европе в интересах безопасности континента. Об этом сообщает ТАСС.

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«Я считаю, что Россия - великая держава, и я бы не хотела, чтобы она окончательно вступила в союз с Китаем. Сближение России с Европой - это важное условие обеспечение безопасности нашего континента и нашей страны», - сказала политик в эфире радиостанции France Bleu.

Также Ле Пен снова повторила, что Крым – это территория России, так как полуостров воссоединился с РФ в соответствии с итогами референдума.

«Крым вошел в состав России на основании итогов референдума», - подчеркнула Ле Пен.

Напомним, 24 апреля во Франции пройдет второй тур президентских выборов. Французы выберут главу государства между Марин Ле Пен и Эмманюэлем Макроном. По итогам первого тура Макрон набрал 28,5% голосов против 24,2% у Ле Пен.