Ле Пен признала законным присоединения Крыма к России

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен напомнила, что Крым присоединился к России на основании референдума. Об этом пишет ТАСС.

Крым вошел в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума. За воссоединение высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украина не признала результаты голосования и считает полуостров своей «временно оккупированной» территорией. Западные страны также не признали итоги референдума и ввели против России экономические санкции.

Марин Ле Пен эфире радиостанции France Bleu обратила внимание на то, что решение войти в состав России приняли сами крымчане.

«Крым вошел в состав России на основании итогов референдума», - заметила кандидат в президенты Франции, отвечая на вопрос о принадлежности полуострова.